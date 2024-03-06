Эксперт оценил предложение ввести пошлины на вино из стран НАТО в 200%

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу российских виноделов о значительном увеличении пошлин на вина из стран НАТО.

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) ранее обратилась к властям страны с предложением ужесточить торговые меры в отношении импортного вина. Исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников сообщил о просьбе установить ввозные пошлины на вино из стран НАТО в размере 200%, а также отменить льготный режим для грузинского вина.

Подход к определению перечня стран, для которых нужно устанавливать пошлину, достаточно интересен – ассоциацией были обозначены именно страны НАТО, при этом на внешнеэкономическом уровне в РФ уже давно был утвержден перечень недружественных стран. Отчасти он шире, чем список стран НАТО, хотя и перекликается с ним. Поэтому, на наш взгляд, наиболее верно было бы рассматривать [вопрос об установлении ввозных пошлин для вина] с точки зрения стран, которые совершают недружественные действия по отношению к РФ. В этом контексте установление различных ограничительных экономических мер вполне оправдано, поскольку со стороны этих стран недружеские действия осуществляются уже давно и в большом масштабе. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт добавил, что вино из недружественных стран занимает заметную долю на российском рынке вина, однако в настоящее время происходит его трансформация по нескольким направлениям.

«Во-первых, у нас растет свое производство вина, во-вторых, развиваются поставки из дружественных стран. Поэтому заместить продукцию вполне можно, и потребитель не потеряет в качестве… Количество винодельческих стран, которые поставляют свою продукцию в Россию и не подпадут под указанные ограничения, довольно большое. Поэтому реализация инициативы на скажется на ценах на вино в РФ. На рынке все равно будет достаточно высокая конкуренция как между российскими производителями, так и между производителями из лояльных к России стран. Так что в случае утверждения соответствующих мер мы не ожидаем ни дефицита вина, ни роста цен на эту продукцию», - заявил эксперт.

По словам Павлова, установление высоких ввозных пошлин Россией уместно не только в отношении вина из недружественных стран, но в отношении другой их продукции.

«Например, это могут быть биологически активные добавки и прочая пищевая продукция. Это необходимо, чтобы, в первую очередь, поддерживать отечественных производителей, а также чтобы сохранить возможность поставок из дружественных стран», - заключил специалист.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее выступил против эмбарго на алкоголь с Запада.