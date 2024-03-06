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Эксперт оценил предложение ввести пошлины на вино из стран НАТО в 200%

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу российских виноделов о значительном увеличении пошлин на вина из стран НАТО.

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) ранее обратилась к властям страны с предложением ужесточить торговые меры в отношении импортного вина. Исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников сообщил о просьбе установить ввозные пошлины на вино из стран НАТО в размере 200%, а также отменить льготный режим для грузинского вина.

Подход к определению перечня стран, для которых нужно устанавливать пошлину, достаточно интересен – ассоциацией были обозначены именно страны НАТО, при этом на внешнеэкономическом уровне в РФ уже давно был утвержден перечень недружественных стран. Отчасти он шире, чем список стран НАТО, хотя и перекликается с ним. Поэтому, на наш взгляд, наиболее верно было бы рассматривать [вопрос об установлении ввозных пошлин для вина] с точки зрения стран, которые совершают недружественные действия по отношению к РФ. В этом контексте установление различных ограничительных экономических мер вполне оправдано, поскольку со стороны этих стран недружеские действия осуществляются уже давно и в большом масштабе.

Олег Павлов
Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт добавил, что вино из недружественных стран занимает заметную долю на российском рынке вина, однако в настоящее время происходит его трансформация по нескольким направлениям.

«Во-первых, у нас растет свое производство вина, во-вторых, развиваются поставки из дружественных стран. Поэтому заместить продукцию вполне можно, и потребитель не потеряет в качестве… Количество винодельческих стран, которые поставляют свою продукцию в Россию и не подпадут под указанные ограничения, довольно большое. Поэтому реализация инициативы на скажется на ценах на вино в РФ. На рынке все равно будет достаточно высокая конкуренция как между российскими производителями, так и между производителями из лояльных к России стран. Так что в случае утверждения соответствующих мер мы не ожидаем ни дефицита вина, ни роста цен на эту продукцию», - заявил эксперт.

По словам Павлова, установление высоких ввозных пошлин Россией уместно не только в отношении вина из недружественных стран, но в отношении другой их продукции.

«Например, это могут быть биологически активные добавки и прочая пищевая продукция. Это необходимо, чтобы, в первую очередь, поддерживать отечественных производителей, а также чтобы сохранить возможность поставок из дружественных стран», - заключил специалист.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее выступил против эмбарго на алкоголь с Запада.

Экономика
Олег Павлов
Алексей Плотников
Сергей Иванов
НАТО
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