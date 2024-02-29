Иванов высказался об эмбарго на алкоголь с Запада

"Прибалтийские страны - это не недружественные государства, это враждебные государства. Это вообще шавки-сателлиты, если называть вещи своими именами, - подчеркнул спецпредставитель президента. - Они никогда самостоятельными не были и не будут никогда в жизни самостоятельными. Они могут быть только в услужении".