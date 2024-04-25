Шохин рассказал о закрытой встрече Путина с бизнесом

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что во время закрытой встречи президента России Владимира Путина с бизнесменами обсуждались практические вопросы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шохина, во время своего выступления президент дал понять, что властям нельзя наказывать бизнес за ошибки в вопросе приватизации.

«Это большой шаг вперед в понимании ситуации, ну и, видимо, в правоприменительной практике», — заявил он.

Шохин также добавил, что во время беседы были затронуты как практические, так и конкретные вопросы — деприватизация, редомицеляции и деофшоризации.

«Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации. Косвенно затронули и тему связанную с деприватизацией», — добавил председатель.

Ранее Путин провел закрытую встречу с бизнесменами.