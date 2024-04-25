Закрытая встреча Путина с бизнесом продлилась более двух часов
Закрытая встреча президента Владимира Путина с бизнесом продлилась более двух часов, она уже завершилась.
Об этом сообщает ТАСС.
25 апреля президент выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он, в частности, отметил, что в российской экономике наблюдается закрепление позитивных тенденций.
Путин также обратил внимание на то, что изъятие бизнеса у предпринимателей оправданно только в случае недобросовестных действий собственников, которые угрожают безопасности страны.