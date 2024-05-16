В Москве перестанут строить микроквартиры

В Москве больше не будут строить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы.

Отмечается, что в жилищном кодексе РФ «студия» не является видом жилых помещений. Согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, минимальное значение площади для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных – 44 квадратных метра.

В документе подчеркивается, что при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается. Во внимание принимают достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, которые предусмотрены указом президента РФ.

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Требование по минимальной площади не распространяется на объекты строительства, в отношении которых по состоянию на 7 мая имеется положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство.

Ранее сообщалось, что, по данным IRN.RU, цены на вторичное жилье в «старой» Москве по итогам прошлого месяца показали снижение впервые с конца 2022 года.