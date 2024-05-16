Перечислены районы Москвы с самыми высокими ценами на аренду «однушек»

Среди районов Москвы, в которых наблюдается наиболее высокая цена аренды однокомнатных квартир, Хамовники и Раменки. Стоимость там составляет 100,3 тыс. рублей в месяц и 97,3 тыс. рублей соответственно, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя продуктового направления «Яндекс Аренды» Марию Дорофееву.

Также в рейтинг районов с самыми высокими ценами на аренду студии или однокомнатной квартиры попали Беговой район (96 150 рублей), Тверской район (93 тыс. рублей), Пресненский район (92, тыс. рублей), Донской район (90 350 рублей), Басманный район (83 850 рублей), Алексеевский район (83,8 тыс. рублей), Филевский Парк (82,6 тыс. рублей), Даниловский район (80,6 тыс. рублей).

По словам Дорофеевой, в указанных районах очень хорошо развита инфраструктура. Кроме того, там есть много новостроек, которые обычно стоят дороже, чем квартиры в домах вторичного рынка, указала она.

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Специалист отметила, что на стоимость влияет не только год постройки, но и состояние самого дома.

«Если он с чистыми отремонтированными подъездами, ухоженной придомовой территорией и консьержем, цену на аренду можно поставить выше», — добавила собеседница.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Мир квартир», в ряде крупных российских городов зафиксировано снижение стоимости квартир на вторичном рынке в апреле. Наибольшие падение цен наблюдается в Ростове-на-Дону (–2%) и Ленинградской области (–2%).