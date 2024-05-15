Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке

Министерство финансов РФ преложило повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми после 1 июля. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Срок действия семейной ипотеки в нынешнем виде истекает 1 июля 2024 года. Сейчас взять кредит по этой программе могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка по таким кредитам составляет 6% годовых, минимальный первоначальный взнос – 20%.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что правительство РФ обсуждает возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы, привязанных к количеству детей в семье. Тогда он подчеркивал, что программу "Семейная ипотека" для семей с детьми младше шести лет будут продлевать.

Также председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что в ГД внесли проект о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 года. Проект подготовили в рамках реализации послания президента России Федеральному собранию.