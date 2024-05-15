В Гильдии риелторов объяснили падение цен на новостройки в Москве

Снижение цен на новостройки в Москве не повысило их доступность, так как в первую очередь эта ситуация объясняется недоступностью ипотеки, считает вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. Ситуация с понижением стоимости жилья наблюдается с начала года на фоне корректировки ипотечных программ, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, эксперты рассказали «Газете.Ru», что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля составила 461,5 тыс. рублей — за месяц этот показатель упал на 0,9%. При этом с начала года средняя стоимость «квадрата» в Москве выросла на 2,2%. Апрелев напомнил, что под давлением Центробанка банки увеличили размер первого взноса по ипотеке до 30% от общей стоимости жилья и в целом ужесточили требования к клиентам.

«Понятно, что далеко не у всех покупателей есть на руках треть от всей необходимой суммы, так что спрос резко снизился», — объяснил он.

Также на снижение стоимости повлиял рынок вторичного жилья, так как сделки на нем практически приостановились, из-за чего средства перестали перетекать в рынок новостроек, добавил эксперт. Он пояснил, что на покупку квартиры в новостройке в 30-40% случаев люди идут после продажи своей квартиры. На фоне того, что сейчас подобные операции заметно усложнились, у людей не хватает средств на покупку жилья, спрос падает и тянет цены вниз.