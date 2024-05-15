Застройщики больше запускают жилья, но меньше сдают
Строительство жилья в апреле чуть ускорилось. Об этом сообщает Росстат.
За минувший месяц было построено 7,3 млн кв.м жилья. Это на 2,1% больше, чем в апреле прошлого года. Объемы новостроек с начала года (36,6 млн кв. м) также превышают прошлогодние - на 1,6%. В марте объемы строительства превышали прошлогодние на 1%, а за период с начала года - лишь на 1,5%.
Основная доля нового жилья приходится на индивидуальные дома, построенные населением - 25,4 млн кв.м с начала года и 4,9 млн кв.м в апреле. Это на 20% больше, чем в том же периоде 2023 года, и на 11,7% больше, чем в прошлогоднем апреле.
Строительство многоквартирных домов, в свою очередь, снизилось по сравнению с прошлым годом почти на 25% (за период с начала года).
Резко упало в апреле строительство в Москве (на 35,8%, а с начала года почти вдвое - на 45,5%), Санкт-Петербурге (на 27,4% за апрель), Ханты-Мансийском АО (на 79,5%), Новосибирской области (на 72%), Калмыкии (на 71,4%). Такие перепады показателей в столице, как пояснила пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы, связаны с тем, что в 2022 году ввод части крупных проектов был перенесен с конца года (когда традиционно вводится наибольшее количество жилья) на первый квартал 2023 года, в связи с чем начало 2023 года стало рекордным по вводу. Если обычно за первый квартал этот показатель составляет порядка 1 млн кв. метров (с 2017 по 2022 год), то в 2023 году эта цифра была почти вдвое больше. На фоне рекордной базы нынешние показатели кажутся низкими, однако соответствуют средним в начале года. Итоговая цифра за 2024 год достигнет планового объема в 5,2 млн кв. метров жилья, уверены в пресс-службе.
С начала года запуски новых проектов жилищного строительства составили 15,5 млн кв. м, что на 14% больше, чем за 4 месяца прошлого года, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
"В апреле застройщики по всей стране продолжили активно выводить на рынок новые проекты: за месяц запущено 4,7 млн кв. м жилья - цифра на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Портфель строящегося жилья рамках законодательства о долевом строительстве в России продолжил расти ускоренными темпами и на 1 мая достиг 110,6 млн кв. м, что 10 млн кв. м больше, чем годом ранее. На 1 мая выдано 1 724 разрешений на строительство 15,5 млн кв. м. жилья. Активно ведем работу по проработке Градпотенциала с регионами, создаем заделы на будущие периоды: на 1 мая предельная площадь многоквартирных домов, возможная к размещению на земельных участках, составляет 446,0 млн кв. м, это плюс 11,5% к аналогичному периоду прошлого года. Мы видим позитивную динамику по ключевым показателям жилищного строительства, но, конечно, здесь важно не сбавлять темп. Перед нами стоят задачи, которое обозначены национальными целями, которые мы совместно со всеми заинтересованными сторонами будем выполнять".