Эксперт рассказал, когда нужно страховать жилье на случай лесных пожаров

Жителям поселков в регионах с повышенным риском лесных пожаров важно заблаговременно застраховать свое жилье, причем начинать эту процедуру следует еще зимой, считает президент Института современного развития Игорь Юргенс.

Процесс страхования занимает длительное время, в этом сезоне начинать его уже поздно, заявил он Общественной Службе Новостей.

«В настоящий момент заниматься этим уже бессмысленно. Надо было озаботиться подобными проблемами еще зимой, внимательно изучить возможности различных страховых компаний и их цены. Вся эта информация в свободном доступе есть в интернете, на маркетплейсах и других сайтах», — объяснил специалист.

После выбора страховой организации нужно вызвать на дом ее сотрудника, который оценивает стоимость дома и вероятность наступления страхового случая. Делается это достаточно долго, предупредил Юргенс. Во сколько обойдется страховка зависит от нескольких факторов, в том числе – места расположения жилья или дачи. Если во время оценки поблизости уже зафиксирован лесной пожар, то стоимость кратно возрастет.

«Страховому событию надо дать фору в несколько месяцев — будь то пожар, наводнение или ураган — чтобы получить в результате достойную компенсацию», — посоветовал эксперт.

Напомним, в четырех районах Иркутской области пожары за ночь уничтожили 200 зданий, в том числе 15 жилых домов. В отдельных районах региона введен режим ЧС из-за пожаров. По прогнозу специалистов, в этом году повышенный риск лесных пожаров ожидается на Урале, в Сибири, юге Дальнего Востока и Якутии. В регионах Центральной России ситуация прогнозируется более-менее спокойная, во многом за счет повышенного уровня готовности спецслужб.