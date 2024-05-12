Нехватка доступного жилья становится «ключевым полем битвы» для Европы

В развитых странах разгорается жилищный кризис, грозящий масштабными социально-экономическими потрясениями. Об этом пишет РИА Новости.

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Согласно докладу Евростата, за последнее десятилетие цены на недвижимость в ЕС взлетели на 47% в среднем, а в некоторых государствах – вдвое и более. Так, в Эстонии показатель увеличился на 192%.

Арендные ставки тоже неуклонно растут – на 18% в среднем по Евросоюзу, причем в Ирландии подорожание составило 84%, а в Литве – 144%. Все больше семей вынуждены тратить до половины дохода на съем жилья. При этом объемы строительства жилья катастрофически отстают от спроса – Британии ежегодно требуется 300 тыс. новых квартир, но в 2022-2023 гг. было введено лишь 234 тысячи.

«Высокая арендная плата, случаи выселения и некачественное жилье вызывают тревожность, депрессию, бессонницу, которые могут привести к суицидальным мыслям», – передает Global News данные опроса в Квебеке.

Таким образом, рост экономических показателей все чаще расходится с падением уровня жизни рядовых граждан. Так, британский ВВП с 2010 года вырос на 23%, но с поправкой на душу населения – лишь на 12%, а во второй половине 2023 году и вовсе снизился на 0,6%.

Перенаселение усугубляет проблему – в Нидерландах из-за дефицита 400 тыс. квартир люди откладывают свадьбы и рождения детей. А в Германии, где не хватает 800 тыс. жилых объектов, увеличивается число бездомных.

На этом фоне либеральные СМИ опасаются усиления «маргинальных сил» и призывают к кардинальным реформам – отказу от «рыночного подхода» в пользу общественного финансирования жилья, переходу к альтернативным формам собственности вроде кооперативов. Впрочем, эксперты предупреждают – полностью решить кризис будет крайне сложно.

До этого стало известно, что правительство России предложило на семь лет продлить выплаты многодетным на погашение ипотеки.