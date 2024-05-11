Названы сроки представления вариантов одного из видов ипотеки

Варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет в данный момент обсуждаются и могут быть представлены в ближайшее время, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что подготовкой соответствующих предложений занимается министерство финансов.

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Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение, — заявил Хуснуллин.

До этого стало известно, что после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет ставка по семейной ипотеке может быть повышена до 12%. Пока заем на жилье выдается таким семьям под 6%. Сейчас Минфин обсуждает все предложения в связи с продлением до 2030 года программы семейной ипотеки.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам. Он отметил, что устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку регионы с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку со ставкой 12%

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что с 1 июля 2024 года однозначно будет период адаптации ипотечного рынка, однако стоит ждать перекоса в сторону семейной ипотеки. Он напомнил, что данный вид программы продлили. Более того, возможно дальнейшее упрощение семейной ипотеки, что может вызвать спрос у россиян.