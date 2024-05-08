Эксперты рассказали о грядущей ситуации с ценами на «вторичку» в России

Издание Life узнало у экспертов, какие цены на вторичную недвижимость можно будет увидеть после праздников.

Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома назвал май малопродуктивным месяцем. По его словам, обстановка сейчас не способствует особой активности на вторичном рынке.

При этом, по словам собеседника, ожидать сильного падения спроса и цен не стоит. Эксперт уточнил, что в ближайшей перспективе рынок будет подстраиваться под покупательную способность населения, продавцы будут «нащупывать» цены для покупателей, которых сейчас ограниченное количество. По его мнению, стоимость будет падать на 1% в месяц.

Эксперт рынка недвижимости, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский подчеркнул, что на рынке будут наблюдаться два тренда. Речь идет о постепенном снижении цен и уходе некоторых объектов с рынка до «лучших» времен и увеличении предложения на рынке аренды, в основном до года.

Ранее эксперты заявили «Известиям», что цены на вторичное жилье в Московском регионе с начала 2024 года «топчутся на месте», а спрос продолжает перетекать за МКАД, в основном в Подмосковье, на фоне заградительных ипотечных ставок.