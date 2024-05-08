В Роскачестве рассказали, можно ли съемщика выгнать одним днем

Согласно действующему законодательству, выгонять арендатора квартиры «одним днем» запрещено. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова.

По словам собеседника, в случае нарушения арендатором условий договора владелец квартиры имеет право потребовать расторгнуть договор досрочно. Но сделать это только по желанию нельзя, должна быть веская причина из числа перечисленных в законе, отметил специалист.

Расторгнуть договор в одностороннем порядке и одномоментно не представляется возможным, указал он. Как сообщил собеседник, это правило защищает владельца от жильцов, которые съезжают через три дня, оставив разгромленную квартиру, а квартирантов — от произвола собственника, нашедшего более выгодное предложение.

Отмечается, что наниматели могут расторгнуть договор в любое время, но с обязательным письменным предупреждением наймодателя за три месяца. Расторгнуть договор досрочно можно, в частности, если нанимателем не вносится арендная плата более двух раз после истечения установленного договором срока платежа, либо плата за 6 месяцев и более. Расторжение договора считается законным и в том случае, если наниматель или его сожители разрушают или портят квартиру, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что, по данным «Циан. Аналитики», средние ставки аренды в крупнейших городах России в последние месяцы меняются не столь значительно.