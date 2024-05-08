Эксперт: Обеспеченность жильем в 33 кв.м на человека невозможна в "человейниках"
На каждого россиянина должно приходиться не менее 33 кв.м общей площади жилья к 2030 году. К 2036 году показатель должен увеличиться до 38 кв.м. Это одна из национальных целей, предусмотренных Указом президента РФ.
В 2023 году, как рассказывал в конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарной сессии отраслевого дня "Инфраструктура для жизни" на выставке-форуме "Россия", на каждого россиянина приходилось 28,8 кв.м жилья. Это меньше, чем во многих других странах. Так, во Франции на каждого жителя приходится 51 кв.м, в Германии 48 кв.м, в Китае 43 кв.м. Примерно такой же показатель, как в России - в Литве: 30 кв.м. А в Эстонии на каждого жителя приходится лишь 24 "квадрата".
Однако показатель растет. Так, по данным Росстата, в 2017 году на каждого россиянина приходилось лишь около 25 кв.м., а в 1995 - всего 18 "квадратов".
Задачи, сформулированные в указе президента стали логичным продолжением ключевых тезисов обращения к Федеральному собранию, говорит эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.
"Четко сформулирована новая, "человекоцентричная" линия государственного развития, и это внушает оптимизм. Вместо миллионов обезличенных метров и роста объема ипотеки как государственной задачи - рост обеспеченности жильем конкретных домохозяйств и рост качества жизни в городах, снижение неравномерности этого качества. Обеспеченность в 33, а тем более в 38 метров на человека недостижима в "человейниках" ближнего Подмосковья, - считает эксперт. - Более того, если в качестве цели мы видим семью с тремя и более детьми, нужно говорить о новой типологии жилой застройки как целевой модели пространственного развития. Строить квартиры площадью 150-180 метров неэффективно, да и стоимость такого жилья в крупных городах явно не окажется доступной. Очевидно, решение лежит в сфере децентрализации городских функций, в создании региональных точек экономического роста, развитии индивидуального жилищного строительства, малоэтажных комплексов с высоким уровнем обеспеченности. Параллельно поставленные задачи по росту эффективности и качества коммунальной инфраструктуры, обеспеченности социальными объектами четко очерчивают работу по "возвращению жизни" в российские регионы как ключевой инструмент достижения поставленных целей. Ответить на эти вызовы призвана, очевидно, стратегия пространственного развития страны, разработка которой поручена правительству в ближайшее время. Этот документ должен стать новым Планом ГОЭЛРО, документом, который определит направления и приоритеты национального развития, обеспечит пространственные и инфраструктурные параметры для реализации всех стратегических целей указа".