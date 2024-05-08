Эксперт: Обеспеченность жильем в 33 кв.м на человека невозможна в "человейниках"

На каждого россиянина должно приходиться не менее 33 кв.м общей площади жилья к 2030 году. К 2036 году показатель должен увеличиться до 38 кв.м. Это одна из национальных целей, предусмотренных Указом президента РФ.

В 2023 году, как рассказывал в конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарной сессии отраслевого дня "Инфраструктура для жизни" на выставке-форуме "Россия", на каждого россиянина приходилось 28,8 кв.м жилья. Это меньше, чем во многих других странах. Так, во Франции на каждого жителя приходится 51 кв.м, в Германии 48 кв.м, в Китае 43 кв.м. Примерно такой же показатель, как в России - в Литве: 30 кв.м. А в Эстонии на каждого жителя приходится лишь 24 "квадрата".

Однако показатель растет. Так, по данным Росстата, в 2017 году на каждого россиянина приходилось лишь около 25 кв.м., а в 1995 - всего 18 "квадратов".

Задачи, сформулированные в указе президента стали логичным продолжением ключевых тезисов обращения к Федеральному собранию, говорит эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.