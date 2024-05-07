Новостройки подешевели в 21 российском городе

Стоимость квадратного метра по сравнению с мартом снизилась в 21 городе из 70 исследованных, в трех - осталась неизменной.

Сильнее всего подешевели первичные квартиры в Туле (-4%), Астрахани (-4%), Рязани (-3%), Ставрополе (-2%) и Симферополе (-2%).

"Мы видим, что рост цен и на новостройки замедлился, а во многих городах пошел процесс снижения", - сказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

Средняя стоимость квартиры, по его словам, в апреле составила чуть более 7 миллионов рублей (+0,1%), пишет РИА Новости.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизиться до 25 процентов.