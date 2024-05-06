Коснётся всех собственников жилья: чью квартиру могут отдать соседям

Согласно существующим правилам, открывая наследственное дело, нотариус обязательно должен проверить по Единой информационной системе нотариата все завещания, составленные когда-либо наследодателем.

© Deita.ru

Об этом рассказал кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Юридические тонкости».

Это необходимо делать в силу того, что, по закону, каждое вновь составленное завещание отменяет собой предыдущее, если его предметом выступает то же самое имущество. Это значит, что, если квартира была кому-то завещана, это вовсе не значит, что в итоге она действительно достанется этому самому человеку.

Ещё одна неприятная ситуация, которая может произойти с уже практически вашим жильём, это передача его соседу. Это может произойти в случае, если родственник, который завещал свою квартиру, незадолго до своей кончины заключит договор ренты о пожизненном уходе взамен на квадратные метры.

По правилам, ухаживающий становится собственником жилья сразу после подписания договора и регистрации его права в Росреестре. Однако, для перехода права собственности другому лицу достаточно подписания договора ренты у нотариуса и фактической передачи жилья по акту приёма-передачи.