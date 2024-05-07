Новостройки прекратили расти вверх

Средняя этажность строящихся домов в крупнейших городах РФ за последние пять лет почти не менялась. Такие данные приводят эксперты "Циан.Аналитики".

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В 2019-2024 годах колебания шли в узком диапазоне от 18.3 до 18.9 этажа. Дальнейшее наращивание высотности проектов уперлось в градостроительные и технологические ограничения. Строительство корпусов выше 25 этажей требует выполнения дополнительных строительных требований, привлечения подрядчиков, обладающих опытом таких реализации таких проектов, наличия оборудования для пожаротушения таких зданий в регионе.

За последние пять лет заметнее всего выросли новые дома в Хабаровске (с 12 до 18 эт.) и Оренбурге (с 16 до 21 эт). В каждом втором городе новостройки стали пусть и чуть-чуть, но ниже. Заметнее всего снижение (на 3-4 жилых уровня) в Омске (с 16 до 12 эт.), Перми (с 20 до 17 эт.) и Санкт-Петербурге (с 17 до 14 эт.). Снижение этажности в северной столице связано с ростом доли новых проектов на месте городских промзон, где жестче требования к высотности и плотности застройки.

Из 39 исследованных локаций лишь в 7 большая часть квартир предлагается в среднеэтажных корпусах (в которых будет от 6 до 12 эт.). Их доля наиболее заметна в Тольятти, Севастополе и Махачкале, а из крупных рынков - в Калининграде и в Ленинградской области.

В других городах самый большой выбор приходится на многоэтажные корпуса. А в ряде городов (Ижевске, Воронеже, Новокузнецке) альтернативы им не существует - более 90% квартир предлагается в многоэтажках.

Небоскребы (дома выше 26 этажей) сейчас строятся в 17 локациях. В Уфе, Екатеринбурге и Москве в них предлагается уже около трети всех предложений. Кроме них "средняя" новостройка стала выше 20 этажей еще и в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Рязани и Оренбурге.