В Турции российские туристы уронили цены на рынке аренды жилья

Рынок жилья в аренду в Турции встал с ног на голову, сообщает prian.ru. Во время туристического бума иностранцы активно снимали квартиры и требовали, чтобы они были укомплектованы всем необходимым – вплоть до вилок и ложек. Раньше хозяева в утварь и обстановку не вкладывались, но из-за крупных сумм, которые были готовы платить отдыхающие, закупили все нужное.

Сейчас иностранцев стало меньше, и основной костяк арендаторов снова составляют турки, которые привыкли возить все с собой. Переплачивать за бывшую в употреблении мебель они не хотят даже с учетом того, что цены на квартиру с одной спальней снизились с 1000 до 500 долларов.

Например, жилье в Анталье в районе Коньяалты в новом доме в паре километров от моря сдают за 470 евро в месяц. Все необходимое внутри есть – мебель, кондиционер, холодильник и прочая техника на фото в наличии. Квартиру рекомендуют как место для летнего отдыха.

В Кемере за 500 евро за месяц предлагают планировку 2 + 1 с полностью обустроенными кухней и спальней. Моря рядом нет, зато из окон открывается вид на горы.

В Белеке квартир, ориентированных на туристов, меньше, а цены выше. Снять отдельное жилье со всем необходимым стоит 1000–1200 евро. За 500 предлагают только комнаты – тоже меблированные.

За 500 евро в месяц в центральном районе Аланьи Клеопатра можно снять жилье формата 1 + 3 с тремя спальнями. До моря и исторического центра по полкилометра, дополнительно покупать ничего из мебели не нужно – квартира полностью укомплектована.

Остановиться в отеле стоит дороже, чем арендовать квартиру. Например, в Коньяалты самый дешевый номер в апартаментах без завтрака обойдется в 732 евро. В Кемере аналогичный вариант стоит 806 евро. В Белеке придется раскошелиться – двухместное помещение сдают за 1600 долларов. Дешевле всего остановиться в отеле района Пляж Клеопатры – там можно снять номер за 526 евро.