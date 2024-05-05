Льготная ипотека привела к росту стоимости жилья в новостройках

В большинстве крупнейших российских городов с момента запуска программы льготной ипотеки в апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась более чем в два раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Как отмечает директор компании Ильдар Хусаинов, льготная ипотека с господдержкой поддержала спрос на рынке и стимулировала наращивание объемов жилищного строительства в стране. Однако существенный разрыв в ставках на новостройки и вторичное жилье привел к дисбалансу цен на рынке недвижимости.

По подсчетам «Этажей», в 10 из 16 городов-миллионников России средние цены на первичном рынке жилья с апреля 2020 года выросли более чем вдвое. Лидерами по удорожанию новостроек стали Омск (+180%), Нижний Новгород (+170%), Ростов-на-Дону и Краснодар (+150%), Самара (+140%), Пермь и Уфа (+130%), Челябинск (+120%), Волгоград и Казань (+100%).

В Москве и Санкт-Петербурге за этот период новостройки подорожали на 70% и 90% соответственно. В целом по России средняя цена «квадрата» на первичном рынке увеличилась в 1,9 раза — с 67 778 рублей в апреле 2020 года до 128 200 рублей на апрель 2024-го.

В «Этажах» отмечают, что в преддверии потенциального завершения льготных программ с июля 2024 года застройщики заинтересованы в снижении издержек и создании более доступного жилья. Гендиректор комбината «Винзер» Денис Жалнин указал на тренд по сокращению сроков строительства, использованию более дешевых отделочных материалов и борьбе с «лишними» квадратными метрами.

До этого спрос на микроквартиры подстегнул спрос на один вид недвижимости в России.