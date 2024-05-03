В России ускорилось падение цен на «вторичку»

Стоимость «вторички» в апреле снизилась в 28% крупных городов России (14 из 50 исследуемых). Об этом сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

Для сравнения: в марте падение цен на вторичную недвижимость зафиксировали лишь в пяти городах.

Сильнее всего подешевели квартиры в Рязани. За месяц стоимость квадратного метра «вторички» снизилась на 1,51% и составила 92,7 тыс. рублей. Следом идет Владивосток. В этом городе «квадрат» готового жилья за месяц опустился в цене до 171,4 тыс. рублей (-1,11%).

Тройку лидеров замыкает Балашиха. Здесь цена упала на 0,87%, до 167,1 тыс. рублей за кв. м. В топ-5 также вошли Магнитогорск и Тула. За апрель «квадрат» вторичного жилья в этих городах подешевел до 74,1 тыс. (-0,71%) и 105,4 тыс. рублей (-0,67%) соответственно.

До этого сообщалось, что спрос на готовые дома из дерева в РФ вырос на 10-15%.