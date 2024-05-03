Эксперты рассказали, когда покупатель жилья обязан оплатить долги продавца

Покупателям недвижимости порой приходится разбираться с чужой задолженностью по ЖКХ или даже по иным обязательствам. Об этом напоминает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.

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По словам специалистов, по закону новый владелец не должен выплачивать накопившиеся у продавца долги по ЖКХ, поскольку они сохраняются за предыдущим собственником. При этом исключение составляет задолженность за капитальный ремонт. Как отмечается, неисполненные обязательства переходят к новому владельцу.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, серьезно насторожить покупателя может действительно длительная и обременительная просрочка продавца (от 150 тысяч рублей). Он отметил, что наличие большого долга может служить лакмусовой бумажкой при оценке рисков банкротства продавца. Если сумма задолженности является слишком крупной, стоит добиться погашения собственником всех долгов сразу после получения аванса, добавил эксперт.

Член Ассоциации юристов России Вита Галайба указал на необходимость уменьшать сумму сделки в счет погашения долгов по квартире. Это можно делать в том случае, если возможности расплатиться с накопившимися задолженностями нет, подчеркнул он.

По словам генерального директора юридической компании «Партнер» Константина Горина, если в договоре указывается, что квартира переходит к новому собственнику со всеми обременениями и платежами, то ему придется оплачивать все долги продавца.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым коммунальщикам полностью запретят привлекать коллекторов и любых других третьих лиц для «выбивания» коммунальных долгов из граждан.