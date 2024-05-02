Стоимость вторичного жилья в столице упала в апреле

Цены на вторичное жилье в «старой» Москве по итогам прошлого месяца показали снижение впервые с конца 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные IRN.RU.

При этом стоимость снизилась лишь на 0,2%, пишет издание. На уровнях февраля цены сохранились за МКАД, в Новой Москве и Подмосковье, уточняют аналитики.

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилой недвижимости «старой» Москвы — 271 690 рублей. В Новой Москве средняя стоимость «квадрата» составила 204 тыс. рублей. В Подмосковье средняя цена 1 кв. м составила 154 630 рублей.

По словам руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, цены на вторичное жилье в Московском регионе с начала 2024 года «топчутся на месте», а спрос продолжает перетекать за МКАД, в основном в Подмосковье, на фоне заградительных ипотечных ставок.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro, в Москве за месяц цены на элитные новостройки упали на 10%. Средняя цена кв. м квартир и апартаментов этого класса составляет 1957,6 тыс. рублей.