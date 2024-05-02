Российский суд впервые оштрафовал блогера за кражу идеи в соцсети

Суд в России впервые оштрафовал блогера за кражу идеи короткого видео в социальной сети. Об этом рассказала юрист Дарина Лисецкая.

© Вечерняя Москва

Ее подзащитная, подмосковный эксперт по недвижимости Юлия, опубликовала в своем блоге видеоролик об ипотеке. Он собрал 11 миллионов просмотров.

Позднее другой риелтор позаимствовал идею и опубликовал похожий видеоролик на своей странице в социальной сети. Это заметила создательница оригинала. Возмущенная Юлия обратилась в суд с требованием 500 тысяч рублей компенсации.

Столичный суд удовлетворил иск, однако оценил моральный ущерб в 300 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Mash».

В ноябре прошлого года Роскомнадзор выписал первый штраф блогеру за нарушение правил маркировки рекламы.