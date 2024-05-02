Названа цена самой дешевой дачи в Подмосковье

Самая дешевая дача в Подмосковье обойдется в 250 тысяч рублей. Цену наиболее доступного загородного объекта в столичном регионе «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Max Realty.

В рамках указанного бюджета можно приобрести два лота. Один из них — дача на участке в четыре сотки в Луховицком районе, другой — небольшой деревянный дом на участке в шесть соток в округе Шатура.

Всего в Московской области сейчас выставлено на продажу 424 объекта стоимостью до миллиона рублей. За месяц количество таких предложений выросло почти на 16 процентов. Самый широкий выбор дешевой загородной недвижимости представлен в Егорьевском городском округе.

Ранее стала известна стоимость самого дорогого особняка под Москвой. Такой объект продается за пять миллиардов рублей.