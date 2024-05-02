В России выдачи ипотеки упали почти на 40 процентов

В марте выдачи ипотеки упали почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как пишут «Известия», по итогам месяца банки выдали 126 тыс. ипотечных кредитов на 500 млрд рублей. Эти показатели на 39 и 36% ниже, чем в таком же периоде 2023 года.

«На замедление выдач ипотеки повлияли принятые Банком России и правительством меры по охлаждению рынка, в том числе постепенное ужесточение макропруденциального регулирования и условий льготных ипотечных программ», — сообщили в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

Также ЦБ ввел для банков дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 30% — в 2023-м этот показатель составлял 10%. То есть финансовым организациям стало невыгодно выдавать займы людям с небольшими накоплениями.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизиться до 25 процентов.