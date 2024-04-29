Россияне стали втрое чаще брать ипотеку на строительство частных домов

За прошедший год интерес россиян к ипотеке на строительство жилья вырос втрое
За последний год интерес россиян к покупке загородного жилья вырос примерно на треть, а спрос на строительство частных домов увеличился почти в три раза. Об этом пишет RT.
Кроме того, с конца марта в России начал ощутимо увеличиваться спрос на дачные участки и готовые дома. Как уточняют специалисты, возросший спрос связан с увеличением числа доступных кредитов в данной сфере.
В первую очередь, речь идет о программе сельской ипотеки, она позволяет оформить заем для приобретения жилья по ставке до 3% годовых.
До этого сообщалось, что Минфин РФ обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высоким доходом. Как отметил замминистра финансов Иван Чебесков, речь пойдет о россиянах с высоким уровнем дохода, например 500 тысяч в месяц.
Чебесков добавил, что в правительстве также обсуждают возможность распространения семейной ипотеки на рынок вторичного жилья.