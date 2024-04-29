Рослесинфорг: У всех лесов в России появились границы

Рослесинфорг установил границы всех 1469 лесничеств страны, теперь эксплуатация, оборот и охрана лесов будет осуществляется по единым для всей страны правилам. Об этом "РГ" рассказали в ведомстве.

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"Рослесинфорг провел работы по установлению и изменению местоположения границ всех 1469 лесничеств, сведения 98% из них уже внесены в ЕГРН - их площадь составляет 1,146 млрд га.Также установлены и внесены в ЕГРН границы 226 лесничеств площадью 406 тысяч га в черте населенных пунктов", - рассказали в ведомстве.

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В Рослесинфорге отметили, что если в первом случае границы устанавливались по инициативе собственника земель лесного фонда - государства, то в отношении городских лесов с инициативой об установлении границ обращаются местные власти, которые свободны в принятии решений о создании лесничеств в пределах городов.

Площадь лесничеств по всей стране варьируется от нескольких десятков гектаров до 553,3 млн га, как например, на Дальнем Востоке.

"В России 1,19 млрд гектаров земель, на которых растут или должны расти леса. До недавнего времени ни у всех были четкие границы и однозначный юридический статус. С разрастанием городов на месте пригородных лесных массивов началась интенсивная застройка, которая препятствовала рациональному и контролируемому использованию зеленого богатства страны. Случаи незаконного захвата государственных земель под частные владения исчислялись сотнями", - рассказали в ведомстве.

В 2015 году Рослесинфорг начал масштабную работу по определению границ земель лесного фонда по всей России. В плане первоочередности наиболее значимыми были крупные лесные массивы вокруг городских агломераций - от 500 тысяч человек. При этом сделан важный шаг в урегулировании вопроса, когда участок в соответствии со сведениями лесного реестра относится к землям лесного фонда, а по данным ЕГРН, принадлежит к другой категории земель. По закону о "лесной амнистии", если право лица на участок возникло до 1 января 2016 года, то при установлении его принадлежности к определенной категории земель приоритет имеют сведения ЕГРН, а при их отсутствии - сведения правоустанавливающих документов. Таким образом удалось полностью защитить имущественные права граждан.

Теперь, когда все леса имеют четкие границы, т.е. сведения о них содержатся в государственных информационных система, а "лесная амнистия" подходит к концу, будущим собственникам и застройщикам следует уделять особое внимание законности образования участков при покупке наделов рядом с землями лесного фонда. Все чаще суды при рассмотрении дел о наложения границ вновь образованного участка на земли лесного фонда забирают у собственников ранее приобретенные участки, а право собственности на них признают отсутствующим.