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Назван топ российских городов с высокими скидками на вторичку

Риелторы проанализировали рейтинг российских городов по высоким скидкам на вторичном рынке жилья. Подробности рассказали эксперты риелторской компании «Этажи».

Назван топ российских городов с высокими скидками на вторичку
© РИА Новости
«На первом месте рейтинга Екатеринбург, где средний уровень скидок при продаже вторичной недвижимости за прошлый месяц вырос с 6 до 8,7 %. На втором месте – Пермь, где средний дисконт вырос с 3,3 до 6,6 %», – говорится в сообщении компании.

На третьем месте в этом рейтинге расположилась Самара с уровнем торга 6 %. В десятку лидеров также вошли Челябинск, Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск и Краснодар. Представители «Этажей» отметили, что эти показатели являются рекордными, передает РИА «Новости». Напомним, российские власти поддержат ипотеку в новых регионах страны и на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Министр также рассказал о судьбе других программ. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Недвижимость
Полина Зиновьева
Марат Хуснуллин