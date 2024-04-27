В РФ задумали исключить из льготной ипотеки семьи с высокими доходами

Власти РФ обсуждают исключение из льготной ипотеки семей с высоким уровнем дохода. Об этом сообщил телеканалу РБК замминистра финансов Иван Чебесков.

Он отметил, что в Минфине обсуждают введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки, в рамках которой опция взять кредит с господдержкой может быть привязана к уровню дохода заемщиков.

"Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку", - добавил он.

1 июля 2024 года заканчивается срок действия двух ипотечных программ с государственной поддержкой: льготной на жилье в новостройках по ставке 8% и семейной под 6%. Представители Минфина, Минстроя и других ведомств неоднократно заявляли о возможной трансформации этих программ после 1 июля.