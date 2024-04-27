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Стало известно, где в России дешевле всего купить загородное жилье

Курганская область заняла первое место среди российских регионов по доступности загородного жилья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

Медианная стоимость «квадрата» загородной недвижимости в Курганской области составляет 28,7 тыс. рублей. Аналогичный показатель по России — 61,2 тыс. рублей.

В топ-5 регионов РФ с самыми низкими ценами на жилье за городом вошли Мордовия (31,4 тыс. рублей за кв. м), Смоленская (32,9 тыс.), Псковская (33,1 тыс.) и Вологодская области (33,3 тыс.).

Дороже всего покупка загородной недвижимости обойдется под Санкт-Петербургом. Там «квадрат» обойдется в среднем в 132,5 тыс. рублей. В Москве цены немногим ниже — 128,4 тыс. рублей за кв. м.

Назван топ российских городов с высокими скидками на вторичку

До этого россиянам рассказали, во сколько обойдется аренда дачи на лето в Подмосковье. Цены стартуют от 30 тыс. рублей за месяц.

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