Путин высказался о перегреве на рынке жилья

Специалисты экономического блока, включая Центробанк, считают, что рынок ипотечного кредитования в России сейчас перегрет и оказывает влияние на инфляцию, над этим нужно подумать. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он указал, что жилье является одним из ключевых факторов.

«Вы же видите, что происходит. Специалисты экономического блока, ЦБ, считают, что у нас рынок перегрет, ипотечного капитала. Это может негативно сказываться на инфляции, соответственно, заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку. Все так взаимосвязано. Тем не менее подумать над этим нужно», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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По его словам, понимая все это, власти страны стараются немного сдерживать ипотечное кредитование, чтобы нормализовать макроэкономическую ситуацию в целом и ключевой ставкой в ближайшей перспективе.