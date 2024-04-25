Средний размер квартир в новостройках существенно сократился

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сообщила о двукратном сокращении площади продаваемых в РФ квартир за 10 лет. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в МИЦ «Известия», передает газета.

Как уточнила Радченко, площадь уменьшилась с 70 до 46 кв. м. Отмечается, что текущая ситуация – последствие внедрения программ льготной ипотеки.

По словам представителей банковского сообщества, субсидируемые кредиты на новостройки следует свернуть из-за их влияние на стоимость жилья.

Радченко считает, что льготную ставку в 6% нужно давать в зависимости не от возраста, а от площади жилья — она должна быть не менее 70 квадратных метров. Специалист обратила внимание на то, что еще 10 лет назад средняя площадь квартир находилась около этого уровня, но с тех пор показатель значительно уменьшился.

Ранее в компании Level Group сообщили об увеличении в Москве спроса на новостройки бизнес-класса в марте. Там уточнили, что показатель вырос на 35% к уровню такого же периода прошлого года.