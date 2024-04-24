Газифицировать предлагают дома в садоводствах вне границ населенных пунктов

Довести до ума программу догазификации предлагают депутаты Заксобрания Ленобласти. Они обнаружили еще один пробел в правилах, которые поэтапно вот уже несколько лет улучшают жизнь людей, обеспечивая их газом. Учесть потребности жильцов домов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), располагающихся за пределами населенных пунктов, они просят главу кабмина Михаила Мишустина. Ведь только в Ленобласти таких садоводств в 10 раз больше, чем подпадающих под программу догазификации. Соответствующее обращение к председателю федерального правительства они утвердили на заседании 24 апреля.

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Раньше по программе догазификации сети подводили только до границ СНТ. Так как многие жители садоводств — пенсионеры, заплатить за прокладку трубы до участка многие не могли себе позволить. Ведь иногда это сотни метров и сотни тысяч рублей.

Теперь протянуть газовую трубу до земельного участка в СНТ можно бесплатно — это стало возможным после изменений, коснувшихся владельцев недвижимости в садоводствах. Но есть одно условие — садоводческое товарищество должно находиться в границах населенного пункта. И это стало проблемой. Как сообщают депутаты Заксобрания Ленобласти, большое количество граждан на постоянной основе проживают в жилых домах, располагающихся в СНТ, которые находятся вне границ населенных пунктов.

В регионе насчитали всего 297 садоводческих товариществ и дачных партнерств, расположенных в границах населенных пунктов. Это примерно 54,8 тысячи участков. Они могут претендовать на бесплатную догазификацию до участка. Но вне границ населенных пунктов в Ленобласти 2471 садоводство, в которых располагается 403 тысячи участков.

Председатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК областного ЗС Михаил Коломыцев пояснил: «Большая часть наших садоводств оказалась за рамками правового регулирования в части газификации. Ведь все правила и обозначенные в Послании поручения главы государства распространяются именно на садоводства, входящие в населенный пункт».

Из-за недоступности газа, граждане в итоге вынуждены использовать электрические обогреватели, что увеличивает нагрузку на электрические сети, особенно в холодное время года, приводит к износу сетей и отключению электричества.

Поэтому депутаты просят, учитывая высокую социальную значимость вопроса, рассмотреть возможность поэтапной догазификации и тех домов в садоводствах, которые находятся не только в границах населенных пунктов, но и за их пределами.