Эксперты рассказали, какая недвижимость снизится в цене в скором времени

Цены на вторичную недвижимость начинают демонстрировать снижение. Однако дешевеет не все жилье, а лишь некоторое, сообщает Life.

Как отмечается, в настоящее время цены снижаются в сегменте неликвидных квартир. Речь идет о жилье, расположенном в районах с плохой транспортной доступностью, в неблагоприятных с точки зрения экологии или социальной безопасности, а также в районах с крайне неразвитой инфраструктурой.

По словам руководителя офисов «Митино» и «Крылатское» «ИНКОМ-Недвижимости» Наталии Борзенковой, в этот список попадают также квартиры с недостатками. Они могут быть связаны с плохой планировкой, неблагоприятным состоянием квартиры, не очень хорошим видом из окна, отметила она. Кроме того, эти квартиры могут быть проблемными с юридической точки зрения, указала специалист.

Она также заявила, что падение цены на такие квартиры может быть в диапазоне от минус 1% до минус 10% в зависимости от серьезности недостатков.

Управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко прогнозирует наибольшее снижение цен в переоцененных объектах и квартирах с плохой транспортной доступностью.

Ранее аналитики «Домклик» Сбера сообщили, что стоимость самой недорогой квартиры на вторичном рынке Москвы составляет 1,1 млн рублей.