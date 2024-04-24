Минфин: участники и ветераны СВО смогут оформить льготную ипотеку на вторичное жилье

Некоторые жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей теперь смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке 2%. О появлении такой возможности рассказала пресс-служба Минфина России.

Напомним, что решение опубликовали вчера на сайте министерства. В понедельник, 22 апреля, оно было согласовано Правительством РФ.

Речь идет об участниках и ветеранах специальной военной операции и служащих отдельных федеральных органов власти на территории указанных регионов. Нововведение предусматривает возможность взять льготный ипотечный кредит до 30 апреля 2025 года.

Кроме того, проживающие в Белгородской области собственники жилых помещений, признанных непригодными из-за обстрелов украинских боевиков, смогут купить по льготной ипотеке со ставкой 2% жилье на первичном рынке и квартиры на вторичном.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о продлении программы выплат по 450 тыс. рублей многодетным семьям в помощь на погашение ипотеки.