Кабмин упростил для дачников подключение к электросетям

Кабмин России упростил подключение к электросетям для дачников, сообщает «Российская газета».

Теперь каждый дачник самостоятельно сможет заключить договор с энергетической компанией. Как заявил депутат Госдумы Никита Чаплин, соответствующее постановление правительства вступило в силу 11 апреля. Теперь надо оформить заявку в энергосбытовую компанию, которая занимается поставкой энергии на дачи. До этого процедуру можно было осуществить только через электросетевую организацию, которая владела вышками и проводами, что доставляло определенные трудности, так как сначала требовалось выяснить, кому принадлежат сети — садовым некоммерческим товариществам (СНТ), государственной или частной организации.

Теперь если СНТ уже провело общее собрание и передало свои сети централизованной организации, дачник может подать заявку на прямой договор в личном кабинете на сайте энергосбытовой компании, в ее центре обслуживания клиентов или отправить заявку по почте. Кроме того, подать заявку можно и на «Госуслугах».

Получив документы, поставщик электроэнергии в течение 15 дней создаст личный кабинет на своем сайте или в мобильном приложении, где будет размещен проект договора. Данные для доступа в личный кабинет будут направлены на телефон или электронную почту дачника. В течение 30 дней должен быть произведен запуск счетчика.