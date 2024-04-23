В Тбилиси подорожали квартиры в новостройках

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в Тбилиси в I квартале 2024 года составила $1,41 тыс., что на 13,9% больше аналогичного периода 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальной службой статистики Грузии.

По данным службы, самая дорогая недвижимость грузинской столицы зарегистрирована в центральном районе Мтацминда. По итогам первого квартала, 1 кв. м в новостройках этого района стоил 5,57 тыс. лари (около $2 тыс.). На втором месте - квартиры в районе Ваке, где квадратный метр в новостройке в среднем оценивается в 4,86 тыс. лари (около $1,82 тыс.). Дешевле всех квартиры стоят в районе Самгори - 3,04 тыс. лари (около $1,13 тыс.) за 1 кв. м. Средняя стоимость в десяти районах Тбилиси составила в период с января по март 3,77 тыс. лари (около $1,41 тыс.).

Согласно статистике за первый квартал 2023 года, новостройки в Мтацминде стоили 4,91 тыс. лари (около $1,84 тыс.) , Ваке - 4,2 тыс. лари (около $1,57 тыс.). В самом доступном для покупки недвижимости районе Самгори - 2,64 тыс. лари (около $991.3) за 1 кв. м. Средняя стоимость по столице составляла 3,31 тыс. лари (около $1,24 тыс.).