Юрист назвал этапы оценки стоимости недвижимости

Юрист Антон Палюлин подчеркнул, что для обеспечения качественной и объективной оценки стоимости недвижимости необходимо строго соблюдать все процедуры. Оценка недвижимости представляет собой процесс определения ее рыночной цены, который регулируется законодательством Российской Федерации и выполняется аккредитованными специалистами или компаниями. Эта процедура необходима для предоставления информации различным учреждениям и организациям, таким как государственные органы и банки.

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Палюлин описал ключевые этапы правильной оценки стоимости недвижимости. Вначале необходимо собрать информацию о различных аспектах объекта, таких как его характеристики, техническое состояние, местоположение, обременения и другие факторы, которые могут влиять на его цену. Затем проводится анализ рыночной ситуации, спроса и предложения на недвижимость в данном районе или регионе, а также изучение цен на аналогичные объекты.

На основе собранной информации выбираются методы оценки, наиболее подходящие для конкретного объекта. Это могут быть сравнительный, доходный или затратный методы. После этого специалисты проводят саму оценку, учитывая все факторы, влияющие на стоимость недвижимости.

Завершая процесс оценки, составляется подробный отчет, включающий методику оценки, результаты, основания и выводы о стоимости объекта. Перед представлением отчета заказчику может проводиться проверка результатов оценки на соответствие требованиям и правилам.

— Перед представлением отчета заказчику или заказчикам может проводиться проверка результатов оценки на соответствие требованиям и правилам проведения оценки. Проверка результатов оценки в случаях, предусмотренных законом (при оценке имущества банкрота, при определении цены размещения акций либо обязательного выкупа акций), а также по желанию и за счет заказчика, производится независимым экспертом в области стоимостной оценки недвижимости, при этом оценивается не сам объект недвижимости, а отчет об его оценке, — рассказал юрист в интервью RuNews24.ru.

Окончательный отчет с результатами оценки предоставляется заказчику или заинтересованным лицам.

Антон Палюлин подчеркнул, что строгое соблюдение всех этапов процедуры оценки позволяет получить достоверную и объективную информацию о стоимости недвижимости. Каждый этап играет важную роль в формировании точных результатов.

В свою очередь вице-президент «Гильдии риелторов Московской области» Татьяна Рачкова дала в совет, как не продешевить при оценке стоимости квартиры.