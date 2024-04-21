Названа стоимость самой дорогой квартиры в старых домах Москвы

Стоимость самой дорогой квартиры в старых домах Москвы, выставленной на продажу в данный момент, составила 950 миллионов рублей. Информацию о ее цене «Ленте.ру» раскрыли эксперты платформы «Авито Недвижимость».

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Объект расположен в дореволюционном малоквартирном здании на Пречистенке — бывшем доходном доме купца первой гильдии Половинкина. Лот представляет собой трехуровневый пятикомнатный пентхаус общей площадью 633 квадратных метра. В нем обустроены несколько спален, кабинет-гостиная с дровяным камином, гостиная со стеклянным куполом, а также спа-зона, массажный кабинет и приватная терраса.

Ранее в апреле стала известна стоимость аренды самой дешевой квартиры в Старой Москве. По информации экспертов «Инком-Недвижимость», снять такой объект удастся за 29 тысяч рублей. Речь идет о 18-метровой однокомнатной квартире в районе Царицыно.