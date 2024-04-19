Аналитики назвали стоимость самой дешевой вторичной квартиры в Москве

Стоимость самой недорогой квартиры на вторичном рынке Москвы составляет 1,1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Домклик».

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Такие деньги нужно будет отдать за студию без отделки. Она расположена на первом этаже жилого комплекса, который построен в поселении Первомайское около шести лет назад. Площадь жилья составляет 10 кв.м, говорится в публикации.

На второй строчке рейтинга – квартира в Кузьминках, которая доступна по цене в 1,5 млн рублей. Речь идет о студии-апартаментах площадью 11,7 кв.м. Это жилье расположено на цокольном этаже дома 1988 года постройки. В квартире сделан черновой ремонт. Особенность квартиры заключается в отсутствии окон.

На третьей строчке – квартира на территории лесопарка Кусково. Это студия-апартаменты. В этом жилье есть ремонт, но тоже нет окон. Оно продается за 2,5 млн рублей.

Также сообщается, что недорогую квартиру можно приобрести недалеко от станции «Рязанский проспект». За студию-апартаменты площадью 10 кв.м. необходимо будет отдать 2,6 млн рублей, выяснило агентство. В помещении нужен ремонт.

«Замыкает список студия в районе Измайлово. Площадь квартиры –11 кв.м, а цена – 2,9 млн рублей, там требуется косметический ремонт», – отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что, по данным «Циан.Аналитики», в апреле средняя цена вторичного жилья в крупнейших городах России составила 143,4 тысячи рублей за квадратный метр. Так, стоимость выросла за месяц лишь на 0,4%.