Аналитики назвали стоимость самой дешевой вторичной квартиры в Москве
Стоимость самой недорогой квартиры на вторичном рынке Москвы составляет 1,1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Домклик».
Такие деньги нужно будет отдать за студию без отделки. Она расположена на первом этаже жилого комплекса, который построен в поселении Первомайское около шести лет назад. Площадь жилья составляет 10 кв.м, говорится в публикации.
На второй строчке рейтинга – квартира в Кузьминках, которая доступна по цене в 1,5 млн рублей. Речь идет о студии-апартаментах площадью 11,7 кв.м. Это жилье расположено на цокольном этаже дома 1988 года постройки. В квартире сделан черновой ремонт. Особенность квартиры заключается в отсутствии окон.
На третьей строчке – квартира на территории лесопарка Кусково. Это студия-апартаменты. В этом жилье есть ремонт, но тоже нет окон. Оно продается за 2,5 млн рублей.
Также сообщается, что недорогую квартиру можно приобрести недалеко от станции «Рязанский проспект». За студию-апартаменты площадью 10 кв.м. необходимо будет отдать 2,6 млн рублей, выяснило агентство. В помещении нужен ремонт.
«Замыкает список студия в районе Измайлово. Площадь квартиры –11 кв.м, а цена – 2,9 млн рублей, там требуется косметический ремонт», – отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что, по данным «Циан.Аналитики», в апреле средняя цена вторичного жилья в крупнейших городах России составила 143,4 тысячи рублей за квадратный метр. Так, стоимость выросла за месяц лишь на 0,4%.