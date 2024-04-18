Депутат Колунов назвал главное условие оплаты маткапиталом реконструкции таунхауса
Направление материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки должно повлечь расширение площади жилого помещения. Об этом сказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов «Парламентской газете».
Постановление Правительства, определяющее порядок направления средств маткапитала на реконструкцию домов блокированной застройки — таунхаусов, дуплексов и других, вступает в силу 19 апреля.
5 января 2024 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий оплатить материнским капиталом реконструкцию не только частного жилого дома, но и дома блокированной застройки.
Главный критерий, исходя из которого средства маткапитала можно будет направить на реконструкцию таунхауса, это улучшение жилищных условий и расширение жилплощади, сказал Сергей Колунов.
«Пристройки, надстройки и так далее не ограничены. Но все они должны быть согласованы с ответственным органом местной власти — передаете эскиз, и она или согласовывает, или нет. Информацию о проведенной реконструкции в Росреестр также передает администрация по итогам проверки», — сказал депутат.
При этом он добавил, что, как строитель с двадцатилетним стажем делать надстройки не советует, потому что «это трудозатратно и дорого — намного проще сделать пристройку». То, что маткапитал разрешили тратить на реконструкцию таунхаусов, это чрезвычайно важно для поддержки семей с детьми, считает он.
«Жилье блокированной застройки становится все более популярным, особенно в пригородах крупных городов. Оно пользуется большим спросом в Подмосковье и центральной России, постепенно распространяется в Поволжье и на Урале. Важно отметить, что для семьи с детьми возможность выйти на природу, минуя подъезды, лифты и прочее — дорогого стоит», — добавил политик.