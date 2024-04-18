Глава комитета ГД Гаврилов разъяснил, зачем нужно присваивать адрес участку

Земельным участкам - как и зданиям - в обязательном порядке должен присваиваться адрес. Что это даст собственнику и как это сделать, рассказал в комментарии "РГ" председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

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Депутат сообщил, что к нему часто обращаются дачники и участники индивидуального жилищного строительства по вопросам адресации. По его словам, есть ряд нюансов в вопросах присвоения адреса. Так, исключение составляют участки, не относящиеся к землям населенных пунктов и не предназначенные для размещения на них объектов капитального строительства.

"Отсутствие адреса у дома также станет проблемой, если вы хотели бы заниматься индивидуальным предпринимательством по месту жительства, - добавил глава комитета. - Без адреса также будет невозможно участвовать в программах газификации частного дома".

По его словам, присвоение адреса осуществляется органами местного самоуправления, органами публичной власти федеральной территории, в городах федерального значения органами госвласти.

"Обратиться с заявлением о присвоении адреса земельному участку может собственник. Также это вправе сделать лицо, которому участок принадлежит, например, на праве постоянного (бессрочного) пользования, - разъяснил Гаврилов. - Обратиться может и по доверенности представитель собственника или правообладателя".

Он подчеркнул, что адрес присваивается бесплатно.