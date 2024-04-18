Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аресты собственности граждан РФ во Франции являются незаконными. Так представитель Кремля прокомментировал арест виллы под Биаррицем, которая принадлежала российскому бизнесмену Артуру Очеретному, в разговоре с журналистами, его слова приводит агентство ТАСС.

Песков подчеркнул, что подобными действиями власти Франции подрывают основы своей правовой системы.

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«Это частная собственность, и поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы», — дал оценку инциденту пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что российская сторона уже неоднократно обозначала свою позицию на этот счет.