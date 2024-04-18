Спрогнозирован трехкратный рост рынка аренды в России

Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко прогнозирует трехкратное увеличение рынка аренды в России в ближайшие два-три года, передает агентство «Прайм».

Оптимистичный сценарий предполагает именно такой результат, отметил гендиректор на конференции. При развитии пессимистичного сценария можно будет увидеть рост в два раза, добавил он.

По словам Онищенко, увеличение показателя ожидается как по объему сделок и платежей, так и по объему вовлеченных объектов недвижимости. Так, в стране будет наблюдаться рост и с точки зрения консолидации денег, поступающих в бюджет в виде налогов от аренды, подчеркнул он.

Еще один фактор, который будет влиять на рост рынка аренды, - развитие внутреннего туризма, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что, по данным «Дом.РФ», чуть менее половины (45%) арендаторов жилья в столице предпочитают снимать двухкомнатные квартиры. Еще 19% выбрали однокомнатные квартиры, а 11% — студии, четверть опрошенных — многокомнатные (три комнаты и более) квартиры.