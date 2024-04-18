В Москве выросло число сделок с нежилыми помещениями

В первом квартале 2024 года на рынке нежилой недвижимости число зарегистрированных сделок на 50,8% превысило значение за первый квартал 2023-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет столичного управления Росреестра.

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В общей сложности количество сделок достигло 12,17 тыс. единиц, говорится в публикации. Речь идет об апартаментах, коммерческих помещениях, парковочных местах.

Вместе с тем специалисты зафиксировали снижение числа сделок на рынке жилой недвижимости Москвы. Так, в период с января по март этого года зарегистрировали 17,9 тыс. договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ). Данное значение на 12,4% ниже показателя первого квартала прошлого года.

Подчеркивается, что в общей сложности в первом квартале на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости столицы зарегистрировали 30,08 тыс. договоров долевого участия (+5,5% год к году).

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Ранее сообщалось, что, по данным Росреестра, в феврале 2024 года на рынке новостроек Москвы зарегистрировали 8,72 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) в жилом и нежилом сегментах. Данный уровень на 3,4% ниже значения января (9,02 тыс.), но на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,38 тыс.).