Эксперты оценили, когда начнут снижаться ставки по ипотеке

Рыночная ипотека будет недоступна для россиян ещё полтора года.

Ставки по рыночной ипотеке могут опуститься ниже 13% годовых не раньше второго полугодия 2024 года, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА». Аналитики ожидают, что это произойдёт благодаря снижению ключевой ставки с текущих 16% до 12% к концу года, передаёт РБК. По мнению экспертов, высокие ставки приведут к ощутимому падению выдачи ипотеки в этом году.

Согласно данным «Дом.РФ», на 12 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 16,76% для первичного рынка и 16,95% для вторичного. Для сравнения, ставка по льготной ипотеке сейчас составляет 8%, а по семейной — 6%.

Ипотечные ставки выше 12% можно считать заградительными, говорит управляющий директор НРА Сергей Гришунин. Жилищные кредиты будут недоступны для заёмщиков ещё полтора года.