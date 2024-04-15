Предсказано будущее цен на жилье

Вторичное жилье в России может подорожать. Такое будущее цен на готовые квартиры предсказал основатель и генеральный директор инвестиционной флиппинговой компании Todayprice Игорь Галузин в интервью Life.

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Галузин отметил, что сейчас разница между ценами на «вторичку» и «первичку» достигает примерно 40 процентов. В будущем разрыв должен сократиться. Произойти это может либо через снижение стоимости новостроек, либо через подорожание вторичной недвижимости.

Эксперт считает, что новостройки в ближайшее время не подешевеют.

«Возможны какие-то снижения-акции, рассрочки, выброс застройщиками пулов объектов, но это не повлияет сильно в целом на рынок. Вероятнее всего, что будет второй вариант развития событий: цены на "вторичку" будут подтягиваться к ценам на первичку», — заявил Галузин.

Ранее сообщалось, что на рынке вторичного жилья зафиксировали стагнацию. В начале апреля средняя стоимость готовых объектов увеличилась лишь на 0,4 процента.