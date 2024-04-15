Риелтор Наталья Перескокова в разговоре с Рамблером рассказала о последних тенденциях на российском рынке недвижимости, отметив, что в настоящее он «более живой» по сравнению с тем, что было еще полгода назад.

Но полной стагнации на рынке недвижимости и не было – ни в продажах, ни в аренде. Более того, если говорить об аренде недвижимости, то цены на нее выросли, причем значительно. Рост цен на некоторые лоты доходит до 40 процентов. Причем цены выросли как на долгосрочную, так и на посуточную аренду - рост цен на долгосрочную аренду, который произошел из-за отложенного спроса, провоцирует рост цен на посуточную аренду. Из-за высоких ставок по ипотеке многие покупатели откладывают покупку недвижимости и уходят в аренду. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области

За последние месяцы в России выросла доля альтернативных сделок с недвижимостью, добавила она.

«Альтернативная сделка – это когда продают какой-то объект, а взамен ему покупают другой. Чаще такие сделки совершаются с небольшим ипотечным плечом - до 5 млн рублей. Так происходит, когда люди улучшают свои жилищные условия», - отметила эксперт.

Риелтор вместе с тем рассказала о росте интереса инвестирующих в недвижимость россиян к сегменту апартаментов.

«Раньше в основном инвестировали в новостройки, например, на этапе котлована. После сдачи дома такой объект можно было продать и получить выгоду. Сейчас же инвесторы уходят в апартаменты, причем чаще это редевелопмент [преобразование старых промышленных территорий в новые кварталы – прим. ред.] и апартаменты гостиничного типа, а не новостройки… Кроме того, инвесторы уходят в ИЖС [Индивидуальное жилищное строительство], потому что там хорошие условия по ипотеке», - отметила собеседница.

В течение ближайших месяцев существенных изменений цен на российском рынке недвижимости не произойдет, считает Перескокова.

«Пока нет предпосылок ни для роста цен, ни тем более для их снижения. Рынок стабилен и спокоен», - заключила она.

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