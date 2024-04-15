СМИ рассказали о замедлении динамики цен на вторичном рынке

В апреле средняя цена вторичного жилья в крупнейших городах России составила 143,4 тысячи рублей за квадратный метр. Так, стоимость выросла за месяц лишь на 0,4%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Средняя цена лота на вторичном рынке - 5,2 миллиона, добавили в «Авито Недвижимости». За 12 месяцев недвижимость подорожала на 15,6%, указали в компании.

Подчеркивается, что собственники предлагают скидки в связи с относительно слабым спросом. Он отстает от значений прошлого года на 25%, указывают в фирме «ИНКОМ-Недвижимость». В компании увидели тенденцию уменьшения стоимости вторичного жилья.

В «Этажах» прогнозируют «заморозку» цен в ближайшее время. Там считает, что цены на «вторичку» могут подняться только в случае подогревания спроса за счет сокращения льготных программ и постепенного снижения ключевой ставки во втором полугодии.

Россиянам дали советы для выгодной сдачи квартиры в аренду

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил «Московскому комсомольцу», что средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир и апартаментов по итогам первого квартала 2024 года составила 326 103 руб. за кв. м.